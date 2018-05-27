مون: أمريكا وكوريا الشمالية سيعقدان محادثات في 12 يونيو

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن، إن واشنطن وبيونج يانج ستعقدان "محادثات عملية" قريبا في قمة الـ12 يونيو الملغاة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال مون للصحفيين، في العاصمة الكورية الجنوبية سول، إن نجاح تلك المحادثات سيقرر ما إذا كانت قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستعقد أم لا، وذلك بعد يوم واحد من عقد اجتماع مفاجئ مع كيم على الحدود بين البلدين.

وقال مون إن كيم أعرب مرة أخرى عن رغبته في الاجتماع مع ترامب وأكد مجددًا على تعهده بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية عندما التقى الزعيمان للمرة الأولى في أبريل الماضي.

وقال الزعيم الكوري الجنوبي إن اجتماع يوم السبت قد تم بناء على طلب من كيم وإنهما اتفقا على أن القمة الكورية الشمالية - الأمريكية "شيء لا يمكننا أن نفشل فيه".

وأضاف "لكنى أعتقد أن الاجتماعات العملية والقمة في 12 يونيو ستسير بسلاسة كبيرة".