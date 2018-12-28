الجيش السوري يعلن دخول منبج

أعلن الجيش السوري دخوله مدينة منبج في ريف حلب الشرقي.

من جهة أجرى، نفي رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، دخول الجيش السوري منبج، قائلا إن القوات الحكومية اتخذت مواقع على مشارفها.

كان المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له قد أفاد نقلا عن عدد من المصادر بأن قوات الجيش السوري بدأت انتشارها في ريف منبج على خطوط التماس بين مناطق سيطرة جيش الثوار ومجلس منبج العسكري المسيطرين على مدينة منبج وأجزاء واسعة من ريفها من طرف، وبين القوات التركية والفصائل المقاتلة والإسلامية الموالية لها من طرف آخر.

يشار إلى أن القيادة العامة لوحدات حماية الشعب الكردية قد دعت الحكومة السورية؛ لإرسال قواتها المسلحة لاستلام نقاطها وحماية منطقة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، في ظل التهديدات المستمرة من الدولة التركية لاجتياح مناطق شمال سورية.