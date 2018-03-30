استشهاد فلسطيني سابع برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة

استشهد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الحدود الشرقية لقطاع غزة في مسيرة العودة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة على لسان الناطق باسمها أشرف القدرة في بيان صحفي باستشهاد المواطن محمود سعدي رحمي بشرق قطاع غزة ، ليرتفع عدد الشهداء إلى 7 حتى الآن، ووقوع 550 إصابة بجروح مختلفة واستنشاق للغاز المسيل للدموع.

وزحف الآلاف من الشعب الفلسطيني منذ صباح اليوم الجمعة، إلى "مخيمات العودة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة ؛ للمشاركة في مسيرة العودة الكبرى التي تتزامن مع إحياء يوم ألرض الذي يحل في 30 مارس كل عام.

فيما أعلن جيش الاحتلال كافة المناطق الحدودية مع قطاع غزة مناطق عسكرية مغلقة، ونشر أعدادا كبيرة من قواته على طول الشريط الحدودي، لمنع المتظاهرين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى، الاقتراب من السلك الفاصل، تجنبا لوصولهم إلى داخل المواقع الاسرائيلية.