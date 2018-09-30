تستعد كلية الهندسة بجامعة عين شمس لتنظيم مسابقة «رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع»، والتي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أيمن عاشور عميد هندسة عين شمس.

واجتمع، صباح اليوم، الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات، للاطلاع على ما تم وآخر المستجدات الخاصة بالسباق المحدد له يوم 13 أكتوبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فقد تم التدريب الفني للفرق المشاركة في المسابقة من طلبة الجامعات من خلال مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، داخل كلية الهندسة بالجامعة.

وتعد مسابقة «رالي القاهرة للسيارات» أول مسابقة تكنولوجية والأولى من نوعها في مصر والمنطقة، وهي إحدى مبادرات وتمويل أكاديمية البحث العلمي، وتأتي في إطار الخطة التنفيذية لرؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى.

حيث انتهت الأكاديمية -خلال الفترة السابقة- من التفاصيل الفنية وخطة التنفيذ وتدبير التمويل المطلوب، وشارك في المرحلة الأولى من الرالي 200 طالب يمثلون 26 جامعة مصرية.

وقد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أسماء الفرق التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية في مسابقة «رالي القاهرة الدولي للسيارات الكهربائية محلية الصنع» في أكتوبر 2018 بالعاصمة الإدارية الجديدة من جامعات (عين شمس - حلوان - كفر الشيخ - جنوب الوادي - السويس - الزقازيق ـ المصرية الروسية)، بالإضافة إلى الكلية الفنية العسكرية والمعهد الفني العالي.

كما دعا الوزير رؤساء جامعات الفرق الفائزة بتوفير كل الدعم للطلاب وتذليل الصعاب، حيث يمثل هؤلاء الشباب الأمل في دخول مصر صناعة السيارات الكهربائية، موضحًا أن مصر مؤهلة للالتحاق بثورة السيارات الكهربائية بما تمتلكه من شباب المهندسين والفنيين خريجي الجامعات والمعاهد الفنية المصرية والكليات التكنولوجية والحوافز التي توفرها الدولة وحجم السوق المصري والعربي والإفريقي.

ولفت الدكتور ماجد غنيمة الباحث الرئيسي للمشروع والمشرف على مجمع الابتكار بهندسة عين شمس، إلى أن جامعة عين شمس تتولى الإشراف الفني والتنظيمي للمسابقة، وهي خطوة من الخطوات للوصول في النهاية إلى تصنيع كامل لسيارة كهربائية مصرية طبقًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي.

وجدير بالذكر أن «رالي القاهرة للسيارات الكهربية» مبادرة جديدة مبتكرة من مبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهي مجرد خطوة يلى ذلك دعم تحالف وطني للبحوث والتطوير في مجال صناعة السيارات الكهربائية، والهدف الرئيسي هو تعميق التصنيع المحلي والوصول إلى سيارة محلية الصنع لا يقل نسبة المكون المحلي فيها عن 75%.

كما تهدف إلى خلق بيئة مشجعة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وإعداد كوادر هندسية واستقطاب أفضل العناصر لدخول هذا المجال ووضع مصر على الخريطة الدولية للمشاركة في المسابقات الدولية من خلال نظام مؤسسي تدعمه الدولة مما يساعد على زيادة الثقة عند الشركات الدولية للاستثمار في هذا المجال في مصر والدخول في شراكات.

حيث بدأت المسابقة منذ فترة واجتاز 11 فريقا كل المراحل التمهيدية، تدعم الأكاديمية ماليا وهندسة عين شمس فنيا الفرق لتطوير وتصنيع النماذج الأولية.