وزارة القدس: المصادقة على بناء 12 ألف وحدة استيطانية وهدم 177 مبنى خلال 2021

قالت وزارة شؤون القدس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صادقت خلال العام 2021، على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية، وهدم أكثر من 177 مبنى سكنيا، وأصدرت قرارات هدم لأكثر من 200 منزل، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء السبت.

وأضافت وزارة القدس في تقرير أصدرته اليوم السبت، حول الانتهاكات الإسرائيلية في محافظة القدس عام 2021، أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارات إخلاء لعشرات المنازل في المدينة المقدسة، واعتقلت أكثر من 2784، كما أصدرت أكثر من 490 قرار ابعاد، خلال عام 2021.

وأشارت إلى أن الاحتلال صعد من ممارساته ضد المقدسيين طوال العام 2021، لكن ذروة هذا التصعيد كانت في شهر أيار حينما حوّل المدينة المقدسة، خاصة بلدتها القديمة ومحيطها، الى ساحة حرب مفتوحة.

وأضافت: «رغم أن التطورات في المدينة استقطبت اهتماما دوليا، إلا أن سلسلة المواقف الدولية لم تنجح في كبح جماح الاحتلال الذي صعد ضد الحجر والبشر والحجر وحتى الأموات بالمدينة».

وأشارت وزارة شؤون القدس الى أنه «في حين أقرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي مشاريع استيطانية ضخمة بموازاة تصعيدها قرارات هدم المنازل، فإن المحاكم الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لهدم وإخلاء عشرات المنازل».

وقالت: «سجلت سلطات الاحتلال أرقام اعتقال قياسية طالت مئات المقدسيين، قسم كبير منهم من الأطفال والنساء، بالتزامن مع إصدار مئات قرارات الابعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة والمدينة بشكل عام».

وأضافت: «أقدمت محكمة إسرائيلية على السماح بما أسمته "الصلاة الصامتة" بالمسجد الأقصى في انتهاك فظ وصريح للوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد».