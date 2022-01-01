اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 8 آلاف فلسطينيًّا وفلسطينية خلال العام 2021، بينهم أكثر من 1300 قاصر، و184 من النساء، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى 1595 أمرًا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، وهي: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة– القدس" في تقريرها السنوي المشترك للعام الماضي، أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية ديسمبر الماضي نحو 4600 أسير، منهم 34 أسيرة بينهم فتاة قاصر.

كما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160 طفلًا، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 500 معتقل، وبلغ عدد المعتقلين من نواب المجلس التشريعي في دورته الأخيرة تسعة.

وأضافت المؤسسات إن عدد الأسرى المرضى وصل إلى نحو 600 أسير، من بينهم 4 أسرى مصابون بالسرطان، و14 أسيرا على الأقل مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81 عاما)، وهو أكبر الأسرى سنا.

ويواصل الاحتلال وكجزء من سياساته الممنهجة، احتجاز جثامين (8) أسرى استشهدوا داخل السجون، وهم: أنيس دولة الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات في العام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وأربعتهم استشهدوا خلال العام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر واللذان استشهدا عام 2020، وآخرهم سامي العمور خلال العام 2021.

وبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو (25) أسيرا، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ يناير 1983 بشكل متواصل، والأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ودخل عامه الـ(42) في سجون الاحتلال، منها (34) عاما بشكل متواصل، حيث تحرر عام 2011 في صفقة "شاليط"، إلى أن أعيد اعتقاله عام 2014.