إسرائيل تلغي شرط تصريح المرور الصحي لكوفيد لارتياد العديد من الأماكن اعتبارا من الأحد

ألغت إسرائيل شرطها بتقديم تصريح المرور الصحي الخاص بفيروس كورونا لدخول عدد كبير من الأماكن، بما في ذلك المطاعم ودور السينما والفنادق.

ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بداية من يوم الأحد، وهذا يعني أن هذه الأماكن ستكون متاحة مرة أخرى للأشخاص غير المطعمين.

وسيظل تقديم إثبات الحصول على التطعيم أو التعافي شرطا لحضور المناسبات الكبيرة، مثل الزفاف أو الحفلات، وفقا لتغيير السياسة الخاصة بفيروس كورونا والذي وافق عليه مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الثلاثاء.

كما سيجري إلغاء الالتزام بإجراء فحص كوفيد-19 عند مغادرة إسرائيل بداية من يوم الأحد، فيما لا يزال يتعين على القادمين تقديم نتيجة سلبية لفحص كورونا.

يشار إلى أنه في فبراير 2021، أصبحت إسرائيل من بين الدول الأولى في العالم التي أدخلت نظام تصريح المرور الصحى الخاص بفيروس كورونا المعروف محليا باسم الجواز الأخضر.

ويقدم الجواز إثباتا على الحالة الصحية لشخص ما فيما يتعلق بفيروس كورونا وكان شرطا لدخول العديد من الشركات وأماكن الترفيه.

ويعتقد الخبراء أن إسرائيل تجاوزت ذروة موجة أوميكرون، التي بدأت في ديسمبر الماضي.