رئيس إسرائيل يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

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زار إسحاق هرتسوج رئيس إسرائيل، يوم الاثنين، جامع الشيخ زايد الكبير بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ترافقه زوجته ميشال هرتسوج، ضمن زيارته الرسمية للإمارات.

وتجول هرتسوج بأروقة المسجد يرافقه محمد الخاجة، سفير الإمارات لدى إسرائيل، وأمير حايك، سفير إسرائيل لدى الإمارات وعدد من كبار المسؤولين في إسرائيل.

وتعرف الوفد على رسالة الجامع "الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم".

كما تعرف الوفد على تاريخ تأسيس المسجد، وجمالياته وفنون العمارة الإسلامية التي يتميز بها، وما يحويه من مقتنيات فريدة.

وتم إهداء رئيس إسرائيل نسخة من كتاب "بيوت الله" الذي يتناول تاريخ الجوامع في التاريخ الإسلامي بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير.