 «محارب» يعيد التعاون بين السيناريست محمد سيد بشير وماجد المصري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«محارب» يعيد التعاون بين السيناريست محمد سيد بشير وماجد المصري


نشر في: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 9:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 9:27 م

عبر المؤلف والسيناريست محمد سيد بشير، عن سعادته للتعاون للمرة الثانية مع الفنان ماجد المصري، في مسلسله الجديد «محارب»، بعد كلام على ورق بطولة هيفاء وهبي.

ومسلسل «محارب» يعد هو التعاون الأول بين كلا من الفنان حسن الرداد، والمؤلف محمد سيد بشير، والمخرجة شيرين عادل.

وتدور أحداث المسلسل في قالب أكشن اجتماعي، يناقش عديد من القضايا، ويجرى حاليا التعاقد مع نخبة كبيرة من الفنانين للمشاركة فى أحداث المسلسل.

يذكر أن آخر أعمال السيناريست محمد سيد بشير للسينما، كانت فيلم «العارف» للنجم أحمد عز، والذي تخطت إيراداته 80 مليون جنيه في دور العرض المصرية فقط.


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