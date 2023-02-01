﻿عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 7 فلسطينيين

اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.



وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 70 مستوطنا و10 من عناصر مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى، من باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، وتلقوا شروحات عن "الهيكل المزعوم"، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.



يذكر أن 4218 مستوطنا اقتحموا الأقصى منذ مطلع العام الجاري، من بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.



وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة شبان من مدينة القدس المحتلة، عقب دهم منزل ذويهما في بلدة العيسوية وتفتيشهما، كما اعتقلت شابا من بلدة العوجا على حاجز عسكري عند مدخل مدينة أريحا الشمالي، بالإضافة إلى شابين من بلدة برقين جنوب غرب جنين، بعد مداهمة منزلي ذويهما.



وفي سياق آخر هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشأة زراعية في بلدة دير بلوط، غرب سلفيت، حيث قامت 6 آليات عسكرية ترافقها جرافتان اقتحمت البلدة، وشرعت بهدم منشأة زراعية (بركس)، مقامة على مساحة تقارب 500 متر، كما هدمت منشأة تجارية بحي وادي الحمص في صور باهر بمدينة القدس المحتلة، حيث كانت تحت قيد الإنشاء وتحتوي على معدات ومواد بناء.



وتشهد بلدات مدينة القدس منذ يومين عمليات هدم لمنازل المواطنين، تحديدا في بلدة جبل المكبر، وذلك تنفيذا لمخطط احتلالي بهدم 14 منزلا، بناء على القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" مؤخرا.