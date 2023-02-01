سفير مصر في بلجيكا يشيد بالمحفزات التي أقرتها وزارة الهجرة

أشاد السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في بلجيكا ولوكسمبورج، بحرص وزارة الهجرة البالغ على التواصل مع المصريين حول العالم، ومعرفة مقترحاتهم ومناقشة سبل تحقيقها، مؤكدا الحرص على التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لتذليل أية عقبة تواجه المصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الهجرة.

وأشاد عبد العاطي، بالمحفزات التي نجحت السفيرة سها جندي في إقرارها منذ تولي مهام عملها بالوزارة، بالتعاون مع وزارات الدولة المختلفة، معربا عن ثقته في تحقيق وزارة الهجرة المزيد من النجاحات لخدمة المصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال اللقاء التفاعلي الذي عقدته السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع ممثلي الجاليات المصرية في دول: "هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج".

وتابع عبدالعاطي، أنه تم التنسيق مع الداخلية الهولندية للسعي للاعتراف برخصة القيادة المصرية هناك.

وفي رده عن إتاحة الخدمات الرقمية، أوضح أنه سيتم التنسيق ومناقشة سبل إتاحة هذه الخدمات للمصريين بالخارج، مؤكدا أن السفارة لديها توجيهات بتقديم كل الخدمات والدعم الممكن لأبناء الجالية، بالتنسيق مع الهجرة والجهات المعنية.

كما أعرب عبد العاطي، عن شكره لوزيرة الهجرة لما تحرص على إتاحته من محفزات للمصريين بالخارج، وهو محل تقدير من أبناء الجالية، ويتطلعون للمزيد.

ومن ناحيته، أكد السفير حاتم عبد القادر، سفير مصر في هولندا، أن فرصة التواصل المباشر بين المواطنين بالخارج والمسؤولين المصريين تعزز التعاون لخدمة الوطن، وتسهم في تحقيق ما نصبو إليه بفاعلية، مشيرا إلى الحرص على تعاون الجميع لما يحقق الخير لمصر، وخدمة أبناء الجاليات المصرية في الخارج.

وأضاف أنه لم يتم فرض رسوم جديدة على استخراج جوازات السفر، والمبالغ التي يتم تحصيلها كما هي حتى الآن، ولا جديد في هذا الشأن، معربًا عن شكره لوزيرة الهجرة لاهتمامها بشواغل المصريين بالخارج، وتأكيده دعم كل مبادرات وزارة الهجرة لخدمة المصريين بالخارج.