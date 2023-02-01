السعودية تشدد على ضرورة إحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية

شددت المملكة العربية السعودية على ضرورة إحياء عملية السلام، الفلسطينية الإسرائيلية داعية المجتمع الدولي إلى وقف "الاعتداءات الإسرائيلية".

وأوضح وزير الإعلام السعودي عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي ليل الثلاثاء/الأربعاء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أن "مجلس الوزراء تناول جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، ولاسيما تطورات الوضع في فلسطين" مشدداً "على ضرورة إحياء عملية السلام، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين".

وجدّد مجلس الوزراء السعودي، من ناحية أخرى "رفض المملكة وإدانتها لتكرار حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة"، والتأكيد على أهمية "تصدي حكومات تلك الدول للممارسات المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم".