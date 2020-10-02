مصرع طفل وإصابة سيدة إثر تصادم سيارتين في الإسكندرية

لقي طفل مصرعه، وأصيبت سيدة؛ جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائد أحدهما، وذلك أثناء سيرهما في منطقة سيدي جابر، شرقي الإسكندرية، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة شرطة المرور، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث سير في شارع المشير، وأسفر عن مصرع وإصابة شخصين.



وبانتقال شرطة المرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين من المعاينة والفحص الأولي انحراف سيارة ملاكي إثر اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، مما أدى إلى تصادمها بلسيارة الأخرى، وأدى ذلك إلى وقوع الحادث وتعطل الحركة المرورية.



ووفقًا لمصدر أمني، جرى ضبط قائد السيارة المتسببة في الواقعة، والتحفظ على السيارتين بمعرفة شرطة المرور، ونقل جثة الطفل إلى مشرحة كوم الدكة، والسيدة إلى المستشفى لاسعافها، وذلك بعد رفع أثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة.



ويأتي ذلك فيما شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي انقلاب سيارة نقل ثقيل "فارغة" بسبب شدة تساقط الأمطار، ما أدى إلى إصابة قائدها إصابات طفيفية وتم إسعافه في ذات المكان، فيما تعطلت الحركة المرورية جزئيًا بالاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة.



تم تحرير محضرين إداريين بالواقعتين، بقسمي شرطة سيدي جابر وأول العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.



وتتعرض الإسكندرية لـ"نوة الكرم" ذات الأمطار الغزيرة المصحوب برياح غربية شديدة تعمل على ارتفاع أمواج البحر، مع انخفاض درجات الحرارة، فيما تعمل غرفة عمليات إدارة المرور، على تسيير الحركة في المناطق الساخنة، وتتأهب قوات الحماية المدنية لمعاونة الأجهزة التنفيذية حال حدوث أي طارئ.