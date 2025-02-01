هيئة أمريكية: ليس لطالبان حق قانوني في صندوق أفغاني بمليارات الدولارات

قالت هيئة مراقبة المساعدات الأمريكية لأفغانستان إنه ليس لطالبان حق قانوني في الحصول على مليارات الدولارات من التمويل المخصص للبلاد نظرا لأنها غير معترف بها كحكومة ومفروض عليها عقوبات.

وفي تقريره الأخير الصادر أمس الجمعة، قال المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان أيضا إن إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونجرس ربما يرغبان في دراسة إعادة قرابة 4 مليارات دولار مخصصة لأفغانستان إلى "عهدة وسيطرة" الحكومة الأمريكية.

وفي عام 2022، حولت الولايات المتحدة 5ر3 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني التي كانت مجمدة سابقا في أمريكا إلى صندوق الشعب الأفغاني ومقره سويسرا. وقد نما الصندوق إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار منذ ذلك الحين، وفقا للمفتش العام.

يأتي التقرير في أعقاب قرار ترامب بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما في انتظار المراجعات لتحديد ما إذا كانت تتماشى مع أهداف سياسته

وبحسب التقرير، أنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من 71ر3 مليار دولار في أفغانستان منذ انسحابها من البلاد في عام 2021. وذهب معظم هذه المبالغ إلى وكالات الأمم المتحدة.

وأضاف التقرير أن 2ر1مليار دولار أخرى لا تزال متاحة للصرف المحتمل.