العليا الإسرائيلية تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جرّاح

قبلت المحكمة العُليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جزئيًا استئناف أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس المُحتلة، مؤكدة عدم جواز إخلائهم من منازلهم؛ حتى البتّ النهائي في ملكية الأرض المتنازع عليها مع المستوطنين في الحي أو التوصل إلى تسوية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن المحكمة قررت أن يبقى أهالي الحي في العقارات التي يسكنون بها حتى الانتهاء من إجراءات التسوية على ملكية أراضي الحي، هذا في مقابل دفع رسوم إيجارات مخفضة؛ وبذلك تكون المحكمة قد قبلت جزئيًا الاستئناف الذي تقدم به أهالي الشيخ جرّح، معلقة إجراءات طردهم من منازلهم.

وسيطال الحكم 13 عائلة فلسطينية تعيش في الحي المقدسي وتواجه خطر التهجير والإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين، ولجأت العائلات الفلسطينية إلى المحكمة العليا بعد أن أصدرت المحكمة المركزية، في وقت سابق من العام الماضي، قرارات بإخلاء منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تخوض تلك العائلات صراعًا قضائيًا مع الجماعات الاستيطانية في المحاكم الإسرائيلية، وتطالب جماعات استيطانية إسرائيلية بطرد العائلات الفلسطينية من منازلها؛ بزعم إقامتها على أرضٍ كانت مملوكة ليهود عند قيام دولة إسرائيل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

وتستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلية هذه العائلات في القدس ضمن تحركاتها لتغيير التركيبة الديمغرافية في المدينة المحتلة وطمس هويتها الفلسطينية.