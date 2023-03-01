استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في أريحا

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب محمود جمال حسن حمدان (22 عاما)، مساء اليوم الأربعاء، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اقتحمت قوات الاحتلال المخيم، ظهر اليوم، وحاصرت منزلا يعود لعائلة المواطن ماهر شلون، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة 3 شبان.

وكانت طواقم الإسعاف المتواجدة في المنطقة قد حاولت إنعاش الشاب حمدان بعد إصابته بالرصاص الحي في البطن، إلا أن جنود الاحتلال اعتقلوه.

وتواصل قوات الاحتلال، حصارها المشدد لمدينة أريحا وقراها، لليوم الثالث على التوالي، وتعيق وصول المواطنين إلى المدينة أو الخروج منها، وتجبرهم على الوقوف والانتظار لساعات طويلة، على الحواجز العسكرية، التي تقيمها على مداخل المدينة الرئيسية، إضافة إلى إغلاق الطرق الفرعية، المؤدية إليها.

وباستشهاد الشاب حمدان، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 67 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلا، وأربعة مسنين، وأسير في سجون الاحتلال.