النائب الأول لوزير الطاقة الروسي: نتبنى نهجا واقعيا حول قرار خفض الإنتاج

ذكر النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، بافيل سوروكين أن موسكو ستتخذ "نهجا واقعيا"، عند اتخاذ قرار حول تخفيضات محتملة، في إنتاج النفط، بعد مارس.

وهذا الشهر، تعتزم روسيا خفض إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا، ردا على العقوبات الغربية، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار النفط الخام ومنتجاتها البترولية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

ويعادل التخفيض حوالي 5% من إنتاج البلاد في يناير، الذي بلغ حوالي 86ر10 مليون برميل يوميا.

وقال سوروكين، في مؤتمر نادي النقاش الدولي (فالداي) في موسكو "من المهم تفهم المبادئ وراء القرار لتقليص الإنتاج. إننا لا نهدف إلى بيع النفط بأي سعر لمجرد الحفاظ على الكميات".

وأضاف أن تقليص إنتاج مارس، يهدف إلى الوصول إلى "توازن بين العرض والطلب" للنفط الخام الروسي، مما يضمن تداوله طبعا لمبادئ السوق.

وتابع أن اتخاذ المزيد من الإجراءات من قبل روسيا، فيما يتعلق بإنتاجها النفطي، سيعتمد على كيفية تطور السوق.