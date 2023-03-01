أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الليلة، الإضراب الشامل، غدًا الخميس، في مدينة أريحا والأغوار، شرق الضفة الغربية، وذلك حدادًا على روح الشهيد محمود حمدان.

وذكرت الحركة، في بيان صحفي مقتضب، أن الإضراب يشمل كافة مناحي الحياة باستثناء القطاع الصحي، وذلك تنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة على أبناء شبعنا وآخرها إعدام الشاب حمدان.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، الليلة، استشهاد الشاب محمود حمدان (22 عامًا) مُتأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، لمُخيم "عقبة جبر" بحثًا عن مُنفذ هجوم أسفر عن مقتل مُستوطن قبل يومين.