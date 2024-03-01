أصدرت جامعة عين شمس بيانا صحفيا بشأن محاولة موظف حرق نفسه، وكشفت التفاصيل الكاملة حيث تم إحالة عاملين مضبوطين عن طريق رجال الأمن بالجامعة للشئون القانونية في واقعة اتهامهم بمحاولة سلب ممتلكات من داخل جامعة عين شمس.

وأبلغت الجامعة جهات التحقيق المختصة وسيتم عرض المتهمين على النيابة الأحد القادم الموافق ٣ مارس ٢٠٢٤.

وأكدت الجامعة أن هذا الإجراء جاء عقب قيام أمن الجامعة بتوقيف أحد العاملين بالجامعة والذي ينتمي لإدارة النقل والحركة هو وزميل له لحوزتهما أجهزة حواسب آلية وطابعات تم أخذها من الجامعة دون وجه حق، فما كان من أحدهما إلا التهديد بحرق نفسه.

وأضافت أن رجال أمن الجامعة نجحوا في إحباط المحاولة وتم تحويل الأمر برمته لجهات التحقيق المختصة والتى تتولى دون غيرها إصدار الأحكام النهائية وفقا لتطورات التحقيق.

وأكدت جامعة عين شمس حرصها التام على توفير بيئة آمنة لجميع منسوبيها من أفراد المجتمع الجامعي.

وأدانت بشدة أي عمل من شأنه تعريض حياة أي شخص للخطر، وتعمل الجامعة بكل جدية لضمان سلامة وأمن جميع أفراد المجتمع الجامعي في ظل تطبيق مبادئ العدالة والمساواة.