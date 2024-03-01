نيكاراجوا تقيم دعوى ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية: انتهكت قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بقطاع غزة

أقامت نيكاراجوا، اليوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024، دعوى ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية.



وطلبت نيكاراجوا، في ادعوى باتخاذ قرار بتدابير مؤقتة بسبب "انتهاكات من جانب ألمانيا لالتزاماتها الناشئة عن اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبرتوكولاتها الإضافية، ومبادئ القانون الإنساني الدولي، وغيرها من قواعد القانون الدولي العام فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما قطاع غزة".



وأكدت الدعوى أنه "من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فإن ألمانيا تسهل ارتكاب الإبادة الجماعية، وقد فشلت على أي حال في منع ارتكاب الإبادة الجماعية".



وتضمنت الدعوى طلباً للإشارة إلى التدابير المؤقتة عملا بالمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 57،47،37 من لائحة المحكمة.



وتطلب نيكاراجوا على وجه الاستعجال اتخاذ قرار بالتدابير المؤقتة.