وفاة 4 عمال بناء على الأقل في انهيار جليدي بشمال الهند

أعلن الجيش الهندي، اليوم السبت، أن 4 عمال على الأقل لقوا حتفهم بعدما جرف انهيار جليدي طاقم بناء كبير كان يعمل على طريق سريع بالقرب من الحدود الجبلية الهندية مع التبت.

ووقع الحادث بالقرب من ممر مانا باس في ولاية أوتارخاند شمالي البلاد، أمس الجمعة، حيث علق 55 من عمال البناء في البداية تحت الجليد.

وقال الجيش، في بيان، إن عمال الإنقاذ انتشلوا 50 عاملا، وقد توفي أربعة منهم لاحقا.

وأضاف الجيش، أن البحث جار عن العمال الخمسة المفقودين، وتعمل عدة فرق انقاذ ومروحيات عسكرية بمسح موقع الحادث.

ولم يحدد البيان عدد المصابين، ولكنه إشار إلى "إعطاء أولوية قصوى للإجلاء".

وأشارت السلطات المحلية، إلى إصابات خطيرة لحقت ببعض العمال، وقد نقلوا للمستشفى.

والكثير من العمال العالقين مهاجرون كانوا يعملون في توسيع طريق سريع، ومشروع رصف أحد الطرق بطول 50 كيلومترا من مانا، وهي آخر قرية على الجانب الهندي، إلى ممر مانا باس الذي يقع على حدود التبت.

يشار إلى أن منطقة الهيمالايا، الحساسة من الناحية البيئية والتي تضررت بشدة جراء الاحترار العالمي، عرضة للانهيارات الجليدية.

وفي 2022، لقي 22 متسلقا متدربا حتفهم في انهيار جليدي في منطقة أوتارخاند بشمال البلاد.