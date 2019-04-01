رئيسة وزراء نيوزيلندا تلتقي قادة الصين وسط أزمة هواوي

أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أهمية العلاقات الاقتصادية لبلادها مع الصين خلال زيارتها لبكين اليوم الإثنين وسط توترات تحيط بعملاقة التكنولوجيا الصينية هواوي.

وقالت أرديرن إن الصين هي "شريكة تحظى بالتقدير" بالنسبة لنيوزيلندا ، كما أنها الشريك التجاري الأكبر لها.

ومن ناحيته، دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج، الذي استقبل أرديرن في قاعة الشعب الكبرى في بكين "إلى بيئة تجارية نزيهة وعادلة وشفافة ومريحة وغير تمييزية من أجل البلدين".

وتأتي الزيارة على خلفية نزاع يتعلق بعمل عملاقة التكنولوجيا الصينية "هواوي" في نيوزيلندا. وفي نوفمبر الماضي، منع مكتب الأمن في نيوزيلندا شركة الاتصالات "سبارك" من العمل مع شركة هواوي في تحديثات شبكة الجيل الخامس ، معللا ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وجاءت الخطوة بينما تضغط الولايات المتحدة على دول أخرى لتجنب العمل مع هواوي في بناء شبكة الجيل الخامس، قائلة إن الحكومة الصينية يمكن أن تستغل هواوي للتجسس على دول الغرب.

يشار إلى أن نيوزيلندا والولايات المتحدة هما عضوان في تحالف "الخمس أعين" الأمني مع أستراليا وبريطانيا وكندا.

ولم يشر لي ولا أرديرن بشكل مباشر إلى هواوي، لكنهما تعهدا بتعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم المؤسسات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية ، والعمل معا من أجل مشروع "الحزام والطريق" الصيني الطموح للبنية التحتية العابرة للقارات.

وقالت أرديرن في بيان وزعه مكتبها عقب الاجتماع :"لقد أكدت مجددا لرئيس الوزراء (الصيني) لي أن نيوزيلندا ترحب بجميع الاستثمارات الأجنبية عالية الجودة التي سوف تحقق نموا اقتصاديا بناء لبلادنا".

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 19 مليار دولار العام الماضي.

ويسعى البلدان إلى تحسين اتفاق تجارة حرة تم توقيعه عام 2008 ، والذي ساعد على الوصول بحجم التجارة إلى ثلاثة أضعاف تقريبا خلال عقد واحد. وقالت أرديرن إنها ولي اتفقا على عقد الجولة التالية من المفاوضات والسعي لإنهاء الأمر في أقرب وقت ممكن.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي التقى أرديرن أيضًا، إن نيوزيلندا تقع في مقدمة العلاقات الصينية مع دول الغرب.

وأضاف شي، أن "الصين على استعداد لمواصلة دعم الشركات القوية لتستثمر في نيوزيلندا" ، مضيفا أن ولينجتون "لابد أن توفر أيضا بيئة أعمال نزيهة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية".

وكان من المقرر في البداية أن تستمر الزيارة الرسمية الأولى لأرديرن في الصين لمدة أسبوع تقريبا ، ولكن تم تقليصها ليوم واحد في أعقاب هجوم كرايستشيرش الذي استهدف مسجدين وأسفر عن مقتل 50 شخصا الشهر الماضي.

وكانت منظمات لحقوق الإنسان قد دعت أرديرن -التي نالت الثناء لإظهارها التعاطف والعمل بسرعة لتغيير قوانين السلاح في أعقاب هجمات كرايستشيرش- لإثارة قضية الاعتقال الجماعي في الصين للأقليات العرقية المسلمة في إقليم شينجيانج غربي البلاد. ولكن لم يتضح ما إذا كانت قد فعلت ذلك.

وقالت أرديرن في وقت سابق اليوم، إن قضايا حقوق الإنسان هي من الأمور التي تثار بشكل "روتيني" في اجتماعات نيوزيلندا والصين.