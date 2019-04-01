متحدث الجامعة العربية عن مغادرة أمير قطر للقمة: كلمة «أبو الغيط» لم توجه اتهامات لأحد بعينه

علق السفير محمد عفيفي، المتحدث باسم جامعة الدول العربية، على مغادرة أمير قطر المفاجئة للقمة العربية، اليوم، قبل إلقاء كلمته.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، «ذلك يدخل في دائرة التفسيرات والتأويلات الإعلامية، وتصوري يتضح أمامنا بشكل واضح أن كلمة الأمين العام تمس التطورات العربية وتتناول، كافة عناصر المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأمة».

وأضاف أن الأمين العام للجامعة العربية، السيد أحمد أبو الغيط، لم يشر إلى اتهامات جزافية أو اتهام محددة لأي شخص بعينه، مؤكدًا أن الجامعة تدرك التحديات التي تواجه المنطقة وتعمل على إيجاد حلول لها.

وأعلنت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، غادر تونس بعد أن شارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد ذكرت أن أمير قطر قد غادر القمة العربية قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات وتوجه إلى المطار.

وتحتضن تونس الدورة الثلاثين، من القمة العربية، والتي تناقش عددًا من القضايا منها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا، ودعم جمهورية الصومال وقضايا أخرى، إلى جانب ملف الجولان والقدس.