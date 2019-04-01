كوريا الجنوبية واليابان تبحثان نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن مبعوثين نوويين اثنين لدى كوريا الجنوبية واليابان بحثا التعاون الثنائي بشأن بذل جهود دبلوماسية لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت الوزارة -في بيان اليوم الاثنين نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن المبعوث النووي الكوري الجنوبي لي دو-هون التقى نظيره الياباني كينجي كاناسوجي اليوم، وذلك عقب إجرائه محادثات مع المبعوث النووي الأمريكي ستيفن بيجن في واشنطن الجمعة الماضي.

وأوضحت أن سول وطوكيو اتفقتا على مواصلة التعاون والتواصل الوثيق بينهما، مشيرًا إلى أن الجانبين شاركا تقييمهما بشأن التطورات الأخيرة عقب إجراء قمة هانوي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، كما تبادلا الآراء حول سبل التعاون لإحراز تقدم عملي إزاء الجهود التي ترمي إلى نزع كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإحلال نظام سلام دائم.

يذكر أن القمة الثانية التي عقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، في العاصمة الفيتنامية هانوي فبراير الماضي، انتهت دون التوصل لأي اتفاق لإخفاق الطرفين في تجاوز الخلافات بينهما بخصوص نزع السلاح النووي من بيونج يانج وتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة علي كوريا الجنوبية.