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روسيا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 2777 شخصا والوفاة إلى 24

موسكو - أ.ش.أ
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 10:52 ص | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 10:52 ص

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا"، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 2777 مصابًا، بعد تسجيل 440 إصابة جديدة خلال الــ24 ساعة الماضية.. مشيرا إلى تسجيل 7 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 24 حالة وفاة.

وذكر بيان للمركز الروسي أن الإصابات الجديدة بالفيروس رُصدت في 35 إقليمًا من الأقاليم الروسية، من بينهم 267 إصابة في العاصمة موسكو.

وأشار البيان إلى مغادرة 69 شخصًا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس من بينهم 45 في موسكو، ليبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 190 شخصًا.


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