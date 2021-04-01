مسؤولة ألمانية بارزة تدعو لتحسين المعلومات عن الجنود الذين يعانون من الصدمات النفسية

دعت مفوضة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني "بوندستاج" لتحسين المعلومات المتوافرة عن جنود الجيش الألماني الذين يعانون من الصدمات النفسية.

وقالت إيفا هوجل لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا بعددها الصادر اليوم الخميس: "يجب أن يُعلم الجيش الألماني بشكل هادف أكثر عن عروض المساعدات المتاحة وجهات الاتصال".

وتابعت هوجل: "من المهم أيضا التفكير في ذوي (الجنود). يجب أن يكون الهدف دائما التمكين من إعادة الإدماج".

يشار إلى أن عدد الجنديات والجنود الذين أصيبوا حديثا باضطراب ما بعد الصدمة النفسية الذي اقترن لديهم بمهام قاموا بها لصالح الجيش يرتفع منذ أعوام.

وعلى الرغم من تراجع عدد مهام الجيش الألماني في الخارج في عام 2020 في ظل تفشي وباء كورونا، فإن الجيش سجل 213 مصابا جديدا العام الماضي، فيما تم تسجيل 183 إصابة في عام 2019.

يشار إلى أن عدد الجنود الألمان الذين يتم الاستعانة بهم في مهام خارج البلاد يبلغ حاليا نحو ثلاثة آلاف جندي. ويفترض الجيش الألماني أن 3 بالمئة من جميع الجنديات والجنود الألمان يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة النفسية.