استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت مصادر فلسطينية، استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات بجروح اليوم الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب (29 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات مدينة الخليل.



وفي السياق، ذكرت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني أن أكثر من 130 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية بيتا وبيت دجن وقريوت في نابلس وكفر قدوم في قلقيلة.



واندلعت المواجهات خلال التظاهرات التي ينظمها الفلسطينيون أسبوعيا كل يوم جمعة، احتجاجا على التوسع الاستيطاني في قرى وبلدات الضفة الغربية.



من جهته، ندد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم باستمرار "اقتحام جنود الاحتلال المتكرر للمدن والقرى والمخيمات والبلدات، وممارسة الإرهاب بالقتل، والترويع، وتدنيس المقدسات عشية بدء شهر رمضان الفضيل".



واعتبر ملحم أن ذلك "يندرج ضمن سياسة ممنهحة، تعكس نوازع التصعيد والاستهداف المبيت ضد الشعب الفلسطيني".



واستشهد 3 فلسطينيين يوم أمس في الضفة الغربية، اثنان منهم خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين، والآخر بعد أن أصاب مستوطنا إسرائيليا بجروح متوسطة في عملية طعن.