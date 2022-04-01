رئيس وزراء إسرائيل: الانتهاء من توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، عن ‏خطوة جديدة في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وقال لابيد، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، اليوم الجمعة، أنه تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، موضحًا أن وزيرة الاقتصاد والصناعة ني من وقعت الاتفاقية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية «تتماشى مع روح ‎قمة النقب، التي دشنت تعاونا وتواصلا مستمرين، ساعية إلى تحقيق إنجازات تهدف إلى تحسين حياة مواطني إسرائيل والمنطقة.

ومن جانبه، وصف المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، الأمر باتفاقية تاريخية، قائلا إن إسرائيل والإمارات أكملتا المفاوضات على إبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما.