بطاركة الكنائس بالقدس يطالبون بضمان حرية العبادة للمسيحيين

دعا مجلس بطاركة ورؤساء كنائس القدس، المجتمع الدولي، لضمان "الأمان، والوصول، والحرية الدينية للمجتمع المسيحي المحلي، وملايين الحجاج المسيحيين الذين يزورون الأراضي المقدسة سنويًا، إضافة إلى المحافظة على الوضع الراهن".

وأعرب المجلس، في رسالته السنوية بمناسبة عيد "الفصح" أوردتها وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" اليوم السبت، عن قلقه من "تصاعد أحداث العنف في الأراضي المقدسة في الأشهر الأخيرة".

وأشار إلى "الاعتداءات التي تعرضت لها الكنائس والمقابر المسيحية والاحتفالات الدينية، ومنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس".

ووفق الوكالة "يخشى بطاركة ورؤساء الكنائس من تكرار اعتداءات شرطة الاحتلال على الاحتفالات الدينية في أحد الشعانين وسبت النور المقدس، ومنع وصول آلاف المصلين من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة إلى القدس للمشاركة في هذه الاحتفالات".

وذكرت أن "الفلسطينيين يضطرون للحصول على تصاريح للمرور من حواجز الاحتلال الإسرائيلي المحيطة بمدينة القدس، في طريقهم إلى أماكن العبادة المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة، ما يشكّل انتهاكا للقوانين الدولية التي تضمن حرية العبادة".

ولفت إلى تعرض "عدة كنائس في القدس لاعتداءات من المستوطنين، دون أن تتخذ شرطة الاحتلال أي إجراءات تجاه إرهاب المستوطنين".

يذكر أن الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي، تحتفل غدًا الأحد، بـ "أحد الشعانين"، حيث تنطلق المسيرة الدينية التقليدية من كنيسة بيت فاجي بجبل الطور بالقدس باتجاه باب الأسباط.