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ارتفاع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 أبريل 2024 - 11:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 أبريل 2024 - 11:59 ص

ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو، اليوم الاثنين، وفقا لبيانات التداول.

وارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 33ر0 % ليصل إلى 66ر3343 نقطة، عند افتتاح جلسة التداول، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 37ر0 % ليصل إلى 11ر1141 نقطة، بحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (7:00 صباحا بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (7:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 6ر0% ليصل إلى 86ر3352 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 71ر0% ليصل إلى 94ر1144 نقطة.

من ناحية أخرى، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بنسبة 25ر0% ليصل إلى 25ر92 روبل، كما تراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 09ر0% ليصل إلى 56ر99 روبل، فيما ارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 11ر0% ليصل إلى 685ر12 روبل.


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