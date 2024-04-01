ارتفاع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو

ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو، اليوم الاثنين، وفقا لبيانات التداول.

وارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 33ر0 % ليصل إلى 66ر3343 نقطة، عند افتتاح جلسة التداول، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 37ر0 % ليصل إلى 11ر1141 نقطة، بحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (7:00 صباحا بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (7:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 6ر0% ليصل إلى 86ر3352 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 71ر0% ليصل إلى 94ر1144 نقطة.

من ناحية أخرى، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بنسبة 25ر0% ليصل إلى 25ر92 روبل، كما تراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 09ر0% ليصل إلى 56ر99 روبل، فيما ارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 11ر0% ليصل إلى 685ر12 روبل.