 بينها مصر.. وفد أمريكي رفيع يبدأ جولة في 4 بلدان عربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بينها مصر.. وفد أمريكي رفيع يبدأ جولة في 4 بلدان عربية

وكالات:
نشر في: السبت 1 مايو 2021 - 8:40 م | آخر تحديث: السبت 1 مايو 2021 - 8:40 م

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أن وفدا دبلوماسيا وأمنيا يبدأ اليوم جولة خارجية تشمل الإمارات والأردن ومصر والسعودية وتستمر حتى 7 مايو، لبحث عدد من القضايا الإقليمية.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن "وفدا مشتركا يتألف من مستشار وزارة الخارجية الأمريكي ديريك شوليت ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، وكذلك القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، سوف يسافر إلى الشرق الأوسط في الفترة من 1 إلى 7 مايو"​​​.

وأضاف البيان أن الوفد "سيزور أبو ظبي وعمّان والقاهرة والرياض، ويلتقي الوفد بكبار المسؤولين الحكوميين لتأكيد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.


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