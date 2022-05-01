استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي إندونيسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل244 إصابة و16 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 6 ملايين و47 ألفا و40 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 156 ألفا و273 حالة وفاة.

وفي الفلبين، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 253 إصابة و56 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 3 ملايين و685 ألفا و895 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 60 ألفا و397 حالة وفاة.

وفي رومانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 492 إصابة و6 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة مليونين و894 ألفا و368 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 65 ألفا و493 حالة وفاة.

وفي فيتنام، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3717 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 10 ملايين و653 ألفا و526 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 43 ألفا و42 حالة وفاة.

وفي نيبال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 18 إصابة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 978 ألفا و828 حالة إصابة، فيما ظل إجمالي حالات الوفاة ثابت عند الـ11 ألفا و951 حالة وفاة.

وفي مالطا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 120 إصابة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 91 ألفا و861 حالة إصابة، فيما ظل إجمالي حالات الوفاة ثابت عند الـ698 حالة وفاة.

وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 225 إصابة و4 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة مليون و58 ألفا و431 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 9 آلاف و98 حالة وفاة.

وفي بوتان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 56 إصابة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 59 ألفا و219 حالة إصابة، فيما ظل إجمالي حالات الوفاة ثابت عند الـ21 حالة وفاة

وفي بروناي دار السلام، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 61 إصابة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 141 ألفا و911 حالة إصابة، فيما ظل إجمالي حالات الوفاة ثابت عند 218 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 760 إصابة جديدة و 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و5 آلاف و832 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و984 وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 190 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و103 آلاف و131 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 8627 حالة.

وأبلغت سلطات الصحة في جنوب إفريقيا عن صفر وفيات و3838 جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 100 ألفا و363 حالة وفاة وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و791 ألفًا و763 إصابة.

وفي أرمينيا، سجلت السلطات الصحية حالتين إصابة وصفر وفيات بفيروس "كورونا" ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 422 ألفًا و867 إصابة، بينما ظل إجمالي الوفيات متوقفًا عند 8622 حالة وفاة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 16 إصابة، وصفر وفيات، ليصل إجمالي الإصابات إلى 792 ألفًا و578 إصابة، والوفيات إلى 9709 حالات وفاة.

وسجلت كينيا 13 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 323 ألفا و773 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 5649 حالة.

وسجلت الدنمارك 624 إصابة ووفاة 12 شخص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و966 ألفا و671 مصابا والوفيات إلى 6170 حالة.

وسجلت كرواتيا 523 إصابة ووفاة 7 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و122 ألفا و982 مصابا والوفيات إلى 15 ألفا و835 حالة.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و10 آلاف و555 حالة والوفيات إلى 6593 حالة.

وسجلت بنجلاديش 25 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و952 ألفا و716 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 29 ألفا و127 مصابا.

وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 40 ألفا و757 إصابة جديدة و105 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16 مليونا و504 آلاف و791 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 163 ألفا و612 وفاة.

وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 4 آلاف و701 حالات إصابة و22 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و382 ألفا و623 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و175 وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 1560 حالة وفاة، و105 آلاف و331 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الاسبوع الماضي، ما يرفع عدد من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 174 ألفا و912 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليون و38 ألفا و340 حالات إصابة.

وأعلنت سلطات الصحة في البرتغال تسجيل 119 حالة وفاة، و57 ألفا و267 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت سلطات الصحة القبرصية تسجيل 9 حالات وفاة، و3786 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الاسبوع الماضي، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1015 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 470 ألفا و319 حالة إصابة.

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 602 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 3 ملايين و905 آلاف و702 إصابة، وسجلت 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 40 ألفا و159 حالة.

وسجلت الجبل الأسود 64 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 235 ألفا و292 مصابا، وارتفع عدد الوفيات إلى 2715 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

وفي كندا، أعلنت السلطات الصحية هناك عن تسجيل 2238 حالة إصابة جديدة بكوفيد في آخر 24 ساعة، و17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و751 آلفا و321 حالة، والوفيات إلى 39 ألفا و260 حالة.

وسجلت زامبيا 31 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 319 ألفا و733 مصابا، ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند إلى 3976 حالة.

وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و204 آلاف و510 حالات والوفيات إلى 9313 حالة.

وفي ميانمار، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 612 ألفا و900 إصابة، ولم تسجل السلطات الصحية حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عن 19 ألفا و434 وفاة.