 نتنياهو يحذر أرباب صناعة التكنولوجيا من الخسارة حال رحيلهم عن إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو يحذر أرباب صناعة التكنولوجيا من الخسارة حال رحيلهم عن إسرائيل

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 مايو 2023 - 12:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مايو 2023 - 12:49 ص

 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أيا من أرباب العمل بقطاع التكنولوجيا، سينسحب من إسرائيل ويغادر البلاد، اعتراضا على خططه لإصلاح النظام القضائي، سيخسر لأن البلاد ستظل "مكانا آمنا" للأعمال.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال نتنياهو في مقابلة في برنامج "فريد زكريا جي بي إس" على شبكة "سي إن إن" اليوم الأحد: "لست قلقا، لأن إسرائيل واجهة التكنولوجيا، ومصدر الابتكار"، مضيفا أن "بعض ممن قال إنهم نقلوا الأموال خارج إسرائيل قد خسروها".

وفي حين لم يذكر نتنياهو الأشخاص الذين تحدث عنهم، يعبر مستثمرون وقادة صناعة التكنولوجيا في إسرائيل عن مخاوفهم من أن خطط الحكومة لإضعاف النظام القضائي، ستهدد الديمقراطية وبيئة الأعمال بالبلاد.

وسبق أن دافع نتنياهو عن قوة الديمقراطية الإسرائيلية بعدما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، التوقعات الائتمانية للبلاد بسبب الإصلاح القضائي المزمع، والذي يتسبب في اندلاع احتجاجات حاشدة.

وقال في تصريحات بثتها شبكة "سي إن إن" إن مستقبل صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية آمن، مشيرا إلى أن المشككين سيتخذون الرهان الخاطيء.

كان ما يربو على 160 ألف شخص قد تظاهروا السابع عشر على التوالي في شوارع إسرائيل مجدداأمس السبت احتجاجا على خطط الإصلاح القضائي.

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