هل تسببت لقاحات كورونا في زيادة معدل الأمراض المناعية؟ متحدث الصحة يجيب

رد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على التساؤلات حول وجود ‏علاقة بين أسباب زيادة معدل الأمراض المناعية خلال الآونة الأخيرة وعلاقتها بـ لقاحات كورونا‎.‎

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة‎ ‎‎«ON E» ‎مساء الثلاثاء، إن اللقاحات لا تحتوي على الفيروس، بل على جزء من الحمض النووي ‏للفيروس أو فيروس ميت أو ضعيف‎.‎

وأشار إلى أن المنطق يفرض أن الفيروس بكامل قوته -وليس جزء منه- هو من يسبب أضرارا ‏أكبر، متسائلا: «إذا كان الفيروس الميت أو الضعيف سيؤدي إلى آثار جانبية! أليس من المنطق ‏أن الفيروس بكامل قوته هو من يؤدي آثارا أكبر؟».‏

وأكد أن الآثار الجانبية الناجمة عن الإصابة بالفيروس «أكثر تأثيرًا وقوة وانتشارًا» من أي آثار ‏جانبية قد تنتج عن تلقي جزء من الفيروس، لافتا أن هيئة الدواء المصرية تجري دراسات محلية ‏على اللقاحات لقياس مدى فاعلية وأمان كل لقاح ولا تعتمد فقط بناء على الموافقات العالمية. ‏

وحول مخاطر الجلطات، أكد «عبد الغفار» أن نسبة حدوثها بعد التطعيم تكاد تقارب نسبة حدوثها ‏بعد الإصابة بالفيروس، موضحا أن معدل حدوث الجلطات بعد تلقي اللقاح هو 3 حالات من كل ‏مليون حالة‎.‎

وذكر أن بعض الحالات قد تصاب بالجلطات بعد تلقي اللقاح خلال مدة زمنية لا تزيد عن شهرين، ‏قائلا: «لا يوجد أي دلائل علمية أو طبية أو عقلية تربط بين تلقي اللقاح في عام 2021 والإصابة ‏بجلطة في عام 2024».‏