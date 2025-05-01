محافظ الغربية يوجه بسرعة التعامل مع تسريب داخل نفق رئيسي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة بعد منتصف الليل؛ لمتابعة الوضع على الطبيعة والوقوف على حجم المشكلة، وذلك بحضور المهندس علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأكد محافظ الغربية، خلال جولته، أن الحفاظ على البنية التحتية وتأمين الطرق الحيوية للمواطنين يأتي على رأس أولويات المحافظة، مشيرًا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في سرعة التعامل مع البلاغات أو معالجتها من جذورها.

ووجّه المحافظ على الفور بتشكيل لجنة هندسية متخصصة، برئاسة المشرف العام على المشروعات بالمحافظة، لفحص أسباب التسريب بدقة، وإعداد تقرير فني عاجل يتضمن المقترحات والحلول الفنية اللازمة لضمان عدم تكرار المشكلة مستقبلًا.

كما شدد الجندي على أهمية التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية، ورفع درجة الجاهزية لضمان سرعة التدخل في مثل هذه الحالات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وأكد المحافظ أن التواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة لشكاواهم هو نهج ثابت تتبعه المحافظة، لافتًا إلى أن الجولات الميدانية المفاجئة ستتواصل؛ للتأكد من انتظام الخدمات وعدم وجود أية معوقات على أرض الواقع.