ألمانيا: إنتاج مصنع فولكس فاجن للسيارات الكهربائية في تسفيكاو يتجاوز مليون سيارة

أعلنت شركة فولكس فاجن تجاوز إنتاج السيارات الكهربائية في مصنعها بمدينة تسفيكاو، شرقي ألمانيا، حاجز المليون سيارة.

يذكر أنه منذ نوفمبر من عام 2019، أصبح هذا الموقع أول مصنع في مجموعة فولكس فاجن ينتج بشكل حصري مركبات كهربائية خالصة. وأوضحت أكبر شركة سيارات أوروبية أن السيارة الكهربائية رقم مليون خرجت من خط الإنتاج هذا الأسبوع. وبهذا، يصبح مصنع الشركة في مدينة تسفيكاو هو مصدر نحو50% من السيارات الكهربائية المسجلة التي تنتجها مجموعة فولكس فاجن.

وكانت فولكس فاجن استثمرت نحو 2ر1 مليار يورو في تحويل مصنع تسفيكاو إلى منشأة مخصصة لإنتاج السيارات الكهربائية الخالصة. ومع ذلك، يعاني المصنع من أن الطلب على هذه السيارات لا يتزايد بالقوة المرجوة. ونتيجة لذلك، لم تُجدد الشركة عقود العديد من العمالة المؤقتة، كما ألغت نوبة العمل الليلية في خطي الإنتاج.

وتلوح في الأفق إجراءات تقشفية إضافية، إذ من المقرر تقليص الإنتاج إلى خط واحد فقط يختص بتجميع طرازين من سيارات أودي.

يشار إلى أن مصنع تسفيكاو ينتج حتى الآن ستة طرازات تابعة لعلامات فولكس فاجن وأودي وكوبرا. غير أن موقع مصنع تسفيكاو مطروح حاليا للنقاش كأحد الخيارات المحتملة لإنشاء نشاط صناعي جديد في مجال الاقتصاد الدائري (أي إعادة التدوير واستخدام الموارد بشكل مستدام). وصرّح رئيس مجلس العاملين، أوفه كونستمان، قائلًا: "بهذا سنكون قد أسسنا لأنفسنا دعامة استراتيجية ثانية، ونعود لنؤدي دورًا رياديًا في المجموعة."

من جانبه، أشاد داني أورسفالد مدير فرع فولكس فاجن في ولاية سكسونيا (تقع بها مدينة تسفيكاو) بما حققه مصنع تسفيكاو قائلًا إن إنتاج مليون مركبة رغم التحديات العديدة في السنوات الماضية يُعد إنجازًا كبيرًا للعاملين. كما شدد على أهمية المرحلة المقبلة قائلًا: "علينا أن نجعل موقعنا قادرًا على المنافسة في الأشهر القادمة، لضمان استمرار الاستثمارات المستقبلية في المصنع." وأضاف أن موضوع الاقتصاد الدائري يفتح آفاقًا واعدة في مجالات أعمال مستقبلية.