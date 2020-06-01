 التصريح بدفن جثة فتاة سقطت من الطابق الثالث بالعياط - بوابة الشروق
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التصريح بدفن جثة فتاة سقطت من الطابق الثالث بالعياط

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى بكر
نشر فى : الإثنين 1 يونيو 2020 - 8:25 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يونيو 2020 - 8:25 م

تباشر النيابة الكلية،بجنوب الجيزة التحقيقات حول وفاة فتاة، إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثالث بمنطقة العيا‪ط بالجيزة‬.

وأمرت النيابة التصريح بدفن الجثة، كما طلبت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث كما أمرت باستدعاء أسرة الفتاة لسؤالهم لكشف كواليس الواقعة‪.‬

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بسقوط فتاة من الطابق الثالث بالعياط. وتبين من التحريات أن الفتاة تدعى "ر.م" طالبة، سقطت من الطابق الثالث بالعقار الذي تقيم به، مما نتج عن إصابتها بكسور وجروح، وتم نقلها إلى المستشفى، وتوفيت متأثرة بإصابتها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن الجيزة وتباشر النيابة التحقيقات.


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