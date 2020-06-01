«تضامن النواب» ترفض موازنة «القومي للسكان» للعام المالي 2020-2021

قررت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، رفض مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2020/2021، والتي تقدر بـ57 مليون و967 ألف جنيه مقابل 56 مليون و315 ألف جنيه خلال العام المالي الجاري 2019/2020.

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب الدكتور عبد الهادي القصبي، إن الأسباب التي سبق ودفعت اللجنة لرفض الموازنة السابقة للمجلس القومي للسكان مازالت قائمة.

وأضاف القصبي - خلال اجتماع لجنة التضامن لمناقشة موازنة المجلس القومي للسكان اليوم الاثنين- قلنا مراراً وتكراراً أما تفعيل دور "القومي للسكان" لتنفيذ الاستراتيجية أو تجميده.

وشدد القصبي، على أهمية استقلال المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة بما يمكنه من أداء المهام المنوطة به مع منحه الصلاحيات اللازمة لذلك.

من جانبه، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إن المجلس القومي للسكان لا يستطيع القيام بدوره، قائلا: "الأسباب التي أدت إلى رفض الموازنة السابقة لازالت قائمة".

وتقدر الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة الجديدة للمجلس القومي للسكان خلال العام المالي الجديد بـ46 مليون و500 ألف جنيه العام 2020/2021، مقابل 43 مليون و442 ألف جنيه العام الجارى، كما قدرت مُخصصات شراء السلع والخدمات بـ4 ملايين و282 ألف جنيه مقابل 2 مليون و720 ألف جنيه العام الجارى، أما الاستثمارات فقدرت بنحو 7 ملايين جنيه مقابل 10 ملايين جنيه العام الجاري بانخفاض مقدارة 3 ملايين جنيه.