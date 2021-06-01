متظاهرون يحاصرون مدينة منبج السورية احتجاجا على فرض حظر التجوال

قطع آلاف من أبناء منطقة منبج في ريف حلب الشرقي بسوريا، اليوم الثلاثاء جميع المداخل المؤدية إلى المدينة بعد قرار حظر التجوال فرضت قوات سورية الديمقراطية .

وقال محمد سلطان من عشيرة البوسلطان من أكبر العشائر في منطقة منبج إن "آلاف المتظاهرين قطعوا الطريق الدولي حلب القامشلي وتجمعوا عند حاجز خطاف شرق المدينة ، كما تجمع آلاف عند حاجز الياسطي شمال المدينة وحاجز الكجلي غرب المدينة التي أصبحت محاصرة من قبل المتظاهرين الذين يريدون الدخول إلى المدينة ".

وأضاف سلطان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "يتواجد آلاف من المتظاهرين عن حاجز خطاف بعد سيطرتهم عليه يوم أمس وهناك حالة من التوتر الكبير بعد مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في قرية الهدهود وحاجز خطاف".

ونفى سلطان، قيام القوات الحكومية السورية، التي تبعد عدة كيلو مترات عن قرية الهدهود، بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، قائلا: "من أطلق الرصاص عناصر من قوات الأمن الداخلي الكردية (الاسايش) الذين يرتدون ملابس مدنية في سيارة عسكرية".

وقال شيوخ ووجهاء عشائر منبح وريفها في بيان تلقت (د. ب. أ) نسخة منه اليوم إن "المظاهرات التي خرجت أمس جاءت تعبيرا عن الديمقراطية ،وللمطالبة ببعض المطالب المحقة ولكن المتربصين والمندسين وجدوا في ذلك فرصة لبث الفوضى والفتنة وزعزعة الاستقرار".

من جانبه، حمل فاروق الماشي بمجلس منبج التشريعي فصائل درع الفرات والنظام السوري مسؤولية التوتر الذي تشهده منطقة منبج منذ أيام.

وقال الماشي في تصريح لـ (د. ب. أ) :" هناك مسؤولية مباشرة لفصائل درع الفرات التي تسيطر على مناطق في ريف منبج الشمالي وكذلك قوات النظام السوري التي تسيطر على مناطق في ريف منبج الغربي، وهذه المظاهرات هناك من يحركها عبر صفحات التواصل الاجتماعي لخلق حالة الفوضى في مدينة منبج".

وأكد الماشي أن مسؤولية قوات الأمن الداخلي( الاسايش) حماية المظاهرات السلمية، متهما عناصر يتبعون الجيش السوري بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أمس في قرية الهدهود.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية التي تعرف باسم "قسد" فرضت اليوم ولأول مرة حظر التجوال في مدينة منبج بريف حلب الشرقي لمدة 48 ساعة بعد الاحتجاجات التي جرت أمس رفضاً للتجنيد الإجباري .

وأصدرت الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبح وريفها ليل أمس قراراً بفرض حظر التجوال في المدينة.

إلى ذلك دعت فعالية عشائرية وناشطين ومجتمع مدني في محافظة الرقة إلى مظاهرات اليوم وإضراب غدا الأربعاء في عموم محافظة الرقة ضد التجنيد الاجباري وسياسة التهميش وسوء المعاملة ضد المكون العربي.

وتخضع مدينة منبج ، وهي من أكبر مدن ريف حلب لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" كما تتقاسم السيطرة على مناطق المدينة فصائل المعارضة السورية التي تسيطر على ريفها الشمالي والغربي، وتسيطر القوات الحكومية السورية على ريف المدينة الجنوبي والغربي.