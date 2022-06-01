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توفي الدكتور أحمد سمير عرفة الطبيب الشاب الذي يبلغ من العمر 33 عاما نائب قسم الجراحة بمستشفي شبين الكوم، أثناء تأدية عمله بالمستشفى.

وسقط الطبيب مغشيا عليه داخل غرفة العمليات بين أصدقاءه الذين حاولوا إنقاذه ولكن دون نتيجة وسط حالة من الحزن بين الجميع.

ووسط محاولات إسعافه تم إعلان وفاته بسكتة قلبية غيبته عن الحياة، أثناء عمله.

وأصدرت نقابة الأطباء، بيانا تنعي فيه الشاب الراحل: "بمزيد من الحزن والأسى تنعي نقابة أطباء المنوفية وفاة الدكتور أحمد سمير عبد العظيم عرفة مدرس مساعد الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفية، والذي توفي إثر أزمة قلبية حادة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".