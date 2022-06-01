المكسيك: ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار «أجاثا» إلى 11 قتيلا و21 مفقودا

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ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "أجاثا" الذي اجتاح مناطق شاسعة في مختلف أنحاء المكسيك، إلى 11 قتيلا على الأقل إلى جانب 21 مفقودا.

جاء ذلك حسبما أفاد حاكم ولاية أوكاساكا، أليخاندرو مراد هينوخوسا، في تصريحات ليل الثلاثاء/الأربعاء.

ووصلت العاصفة شديدة القوة بصورة غير عادية إلى اليابسة يوم الاثنين قرب عدة شواطئ على الساحل المكسيكي المطل على المحيط الهادئ.

وأفادت السلطات بأن الإعصار سبب فيضانات وانهيارات أرضية.

وتم تصنيف "أجاثا"، الذي بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 165 كيلومترا، إعصارا من الفئة الثانية على مقياس من خمس فئات.

وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أنها أشد عاصفة تصل إلى اليابسة على ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ في شهر مايو منذ بداية التسجيل في 1949. وفقد الإعصار قوته لدى تحركه في اليابسة.

ويستمر موسم الأعاصير من 15 مايو إلى 30 نوفمبر في المحيط الهادئ ومن أول يونيو إلى 30 نوفمبر في المحيط الأطلسي.

ووفقا للخبراء، من المحتمل أن يتسبب تغير المناخ في أن تصبح الأعاصير المدارية أكثر كثافة.