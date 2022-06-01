بايدن: الولايات المتحدة سترسل أنظمة صواريخ متطورة إلى أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة سترسل أنظمة صواريخ متطورة إلى أوكرانيا في الوقت الذي تحاول فيه صد الغزو الروسي.

وأكد بايدن هذه الخطوة في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء، قائلا إنه في حين أن الحرب في أوكرانيا لن تنتهي إلا من خلال الدبلوماسية، فإن "كل مفاوضات تعكس الحقائق على الأرض".

وكتب بايدن: "لقد تحركنا بسرعة لإرسال كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا حتى تتمكن من القتال في ساحة المعركة وتكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات".

وأضاف: "لهذا السبب قررت أننا سنزود الأوكرانيين بأنظمة صواريخ وذخائر أكثر تقدما تمكنهم من ضرب أهداف رئيسية بدقة أكبر في ساحة المعركة في أوكرانيا".

وشدد على أن واشنطن لا تشجع أوكرانيا على توجيه ضربات خارج حدودها إلى روسيا.

ولم يذكر الرئيس الأمريكي الأنظمة التي كان يشير إليها. وكانت واشنطن قالت في وقت سابق إنها تدرس إرسال أنظمة إطلاق صواريخ متعددة أمريكية الصنع ونظام صواريخ مدفعية عالية الحركة (هيمارس).