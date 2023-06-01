الأوقاف: أكثر من 51 مليون جنيه في خدمة القرآن الكريم والمسابقات الدولية في العام المالي الحالي

أكدت وزارة الأوقاف أنه تم إنفاق أكثر من 51 مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال العام المالي 2022 / 2023م، وذلك في ضوء زيادة الأنشطة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، واستحداث العديد من الأنشطة.

وأوضحت الأوقاف -في تقرير اليوم- أنه من أبرز الأنشطة المستحدثة انعقاد الختمة المرتلة بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) لأول مرة في أقل من (36) ساعة بمشاركة نحو 40 قارئا من أعلام دولة التلاوة المصرية، وإطلاق 2659 مقرأة جديدة للأئمة، فضلا عن إطلاق 1752 مقرأة جديدة للجمهور ليصبح العدد الإجمالي 2638 مقرأة للجمهور.

وأشارت الأوقاف إلى أنه تم إطلاق 100 مكتب لتحفيظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية ليصل إجمالي عدد مكاتب التحفيظ إلى 3369 مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم، كما تم إطلاق 40 حلقة تحفيظ جديدة ببرنامج التحفيظ عن بعد داخل مصر وخارجها من الأئمة والواعظات والمحفظات وأعضاء هيئة التدريس بواقع 1079 دارسًا.

وأضافت أنه تم إطلاق برنامج تلاوات لـ29 قارئًا من أعضاء المقارئ، وافتتاح (11) مركزًا لتلاوة القرآن الكريم للرجال والسيدات تمنح إجازات التلاوة بأسماء كبار القراء.

وأوضحت أنه تم عقد المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم في القترة من 4-8 فبراير الماضي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة (99) متسابقًا من (56) دولة، وانتهت بفوز (2) متسابقين في الفرع الأول، و(3) متسابقين في الفرع الثاني، و(1) متسابق في الفرع الثالث، و(1) متسابق في الفرع الرابع، و(3) متسابقين في الفرع الخامس، و(1) متسابق في الفرع السادس، و(1) متسابق في الفرع السابع، و(1) متسابق في الفرع الثامن، بجوائز قدرها مليونان وخمسين ألف جنيه.

و تم عقد المسابقة المحلية للقرآن الكريم وأسفرت النتيجة عن نجاح 181 متسابقا بجوائز قدرها 365 ألف جنيه، فيما تم عقد مسابقة "جزء عم" حفظًا وفهمًا وتفسيرًا، وأسفرت النتيجة عن نجاح (100) متسابق بجوائز قدرها (125) ألف جنيه، و تم عقد المسابقة القرآنية الكبرى لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم وأسفرت النتيجة عن نجاح ( 68 ) متسابقًا، بجوائز قدرها (100) ألف جنيه.

وأشارت الوزارة إلى عقد أربع مسابقات للقرآن الكريم بمحافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد - مطروح) بالمشاركة بين الأوقاف وهذه المحافظات خلال شهر رمضان 1444هـ، بجوائز قدرها (400) ألف جنيه، وتم عقد مسابقة (اكتشاف) للنوابغ وأسفرت النتيجة عن نجاح ( 14) متسابقًا بجوائز قدرها 31 ألف جنيه، فيما تم عقد المسابقة الثقافية لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم وأسفرت النتيجة عن فوز 6 متسابقين وثلاثة عمداء بجوائز قدرها 9 آلاف جنيه ، فيما تم إطلاق يوم 20 مايو يومًا للإقراء والقراء.