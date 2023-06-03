 وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل ستكسب الكثير بعد الانسحاب من أراضينا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل ستكسب الكثير بعد الانسحاب من أراضينا


نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 12:52 ص | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 12:52 ص

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي، إن «الدول العربية ليس لديها إشكالية مع إسرائيل سوى احتلال الأراضي العربية»، لافتًا إلى أن «إسرائيل ستكسب كثيرا من الانسحاب من فلسطين، وستقيم سلاما مع فلسطين وتنهي حالة الحرب من المنطقة».

وأضاف خلال حديثه لبرنامج «حوار خاص»، مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المشكلة الحالية ليس مجرد استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، لكن تعمل الآن على ضم هذه الأرض الفلسطينية إلى إسرائيل، وإخراج الفلسطينيين منها بالكامل.

ولفت إلى أن القضية الآن أصبحت قضية وجودية للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لا تستوعب موقف الدول العربية المساند للقضية الفلسطينية، ورغم مبادرة السلام العربية فإن إسرائيل لا تقرأ بشكل صحيح مواقف الدول العربية، وتحاول أن تتجاهل وتتغاضى بشكل كامل أن القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية للدول العربية.

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