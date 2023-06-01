فلسطين تُطالب ألمانيا بالضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين الشهداء والسماح بالانتخابات في القدس

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، ألمانيا بالضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين الشهداء المُحتجزة، وشهداء مقابر الأرقام، ووقف كل الاقتطاعات المالية الجائرة من الأموال الفلسطينية، والإفراج عن الأموال المحتجزة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات) بيتر تشينتشر، في رام الله، بحضور رئيس بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السفير أوليفر اوفتشا.

ودعا اشتية ألمانيا كذلك للضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، والسماح بعقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة بما فيها القدس.

وأطلع اشتية الضيف الألماني على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل المتغيرات على مستوى المنطقة والعالم، والفراغ السياسي الذي تواجهه القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة من أجل إعادة إحياء مبادرة السلام العربية.

وبحث اشتية مع تشينتشر تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية ما بين البلدين على المستويات كافة، وناقش عددا من القضايا الاقتصادية، وأهمية قطاعي الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، موجها الدعوة لرجال أعمال ألمان لزيارة فلسطين للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في مختلف المجالات، ولتكون فرصة لعقد شراكات استثمار وأعمال ما بين القطاع الخاص في البلدين، مثمنا الدعم الألماني الثابت والمستمر لفلسطين على كل الأصعدة.

من جهته، أكد رئيس المجلس الاتحادي الألماني موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وتحقيق السلام والعدل في المنطقة، وانخراط ألمانيا من أجل تعزيز دورها وحضورها في المنطقة، وتعزيز شراكاتها مع دول العالم.