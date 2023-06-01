الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 34 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 34 فلسطينيا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن غالبية الاعتقالات (23 اعتقالًا) وقعت في بلدة "تقوع" في محافظة بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال شاب من بلدة "قباطية" جنوب محافظة "جنين" شمال الضفة، والتي نفذ الاحتلال بها مناورات عسكرية الليلة الماضية، وهي معقل للمقاومة الفلسطينية.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت بين جيش الاحتلال وسكان البلدة خلال عملية الاعتقال، مشيرة إلى أنه جرى اعتقال ثلاثة شبان خلال مداهمات قامت بها قوات الاحتلال لمدينة "نابلس" الواقعة شمال الضفة والقريبة من "جنين".

وفي محافظة الخليل، جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من بلدة "بيت أمر" الأكثر اضطرابا في المحافظة، ورابعا من مخيم "الفوار" جنوبًا.

وفي وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من بلدة "المغير" الواقعة شرق رام الله، والتي تتعرض للحصار منذ ما يزيد على أسبوعين.