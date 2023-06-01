أقر مجلس النواب الأمريكي صفقة حد الدين لتعليق سقف ديون البلاد حتى أول يناير 2025.

وكانت النتيجة النهائية للتصويت 314 مقابل 117، وفقا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية.

وصوت ما مجموعه 149 جمهوريا و165 ديمقراطيا لصالح مشروع القانون، بينما صوت 71 جمهوريا و 46 ديمقراطيا ضده.

وسيحتاج مشروع القانون بعد ذلك إلى تمريره من قبل مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ليصبح قانونا.

ولم يتضح بعد متى سيصوت عليه مجلس الشيوخ.

وأشاد الرئيس الأمريكي بمجلس النواب لتمريره مشروع القانون وحث مجلس الشيوخ على "تمريره في أسرع وقت ممكن".

وقال بايدن في بيان بعد لحظات من تصويت مجلس النواب: "الليلة، اتخذ مجلس النواب خطوة حاسمة إلى الأمام لمنع التخلف عن السداد لأول مرة على الإطلاق وحماية الانتعاش الاقتصادي التاريخي الذي تحقق بشق الأنفس في بلدنا".

وأضاف: "اتفاق الميزانية هذا هو حل وسط من الحزبين. لم يحصل أي من الجانبين على كل ما يريد. هذه هي مسؤولية الحكم. أود أن أشكر رئيس مجلس النواب (كيفين) مكارثي وفريقه على التفاوض بحسن نية، وكذلك القائد (حكيم) جيفريز على قيادته".

وتابع: "لقد كنت واضحا أن الطريق الوحيد للمضي قدما هو التوصل إلى حل وسط من الحزبين يمكن أن يكسب دعم كلا الطرفين. هذا الاتفاق يفي بهذا الاختبار".