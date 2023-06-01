رئيسة البنك المركزي الأوروبي تؤكد استمرار زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك سيواصل زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي مازال مرتفعا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء: عن لاجارد قولها أمام مؤتمر سباركاسي في مدينة هانوفر الألمانية اليوم الخميس: "اليوم التضخم مرتفع للغاية، وسيظل كذلك لفترة طويلة للغاية، نحن عازمون على خفضه إلى نطاقنا المستهدف وهو 2% على المدى المتوسط بطريقة تدريجية".

ويذكر أن البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة 7 مرات متتالية منذ يوليو الماضي بعد سنوات من الفائدة السلبية أو الصفرية.

ويبلغ سعر الفائدة الرئيسية حاليا 3.75% على الإقراض للبنوك من البنك المركزي و3.25% بالنسبة لودائع البنوك لدى البنك المركزي.

وأشارت لاجارد، إلى أنه من وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي فإن هذا هو السبب في زيادة أسعار الفائدة بأسرع وتيرة، ونعلن بوضوح أنه مازالت لدينا مساحة الحركة لرفع أسعار الفائدة على مستويات تقييدية؛ للحد من معدل التضخم.

ومن ناحيته، قال أولي رين عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن البنك لن يبدأ خفض أسعار الفائدة أو تخفيف السياسة النقدية قبل بدء تراجع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو بطريقة مستمرة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن رين قوله في خطاب له بالعاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس: "وصلنا مؤخرا إلى نقطة أصبحت فيها أسعار الفائدة مقيدة للنشاط الاقتصادي، من وجهة نظري من المهم أن نرى تراجعا مطردا ومستداما في معدل التضخم الأساسي قبل التفكير في تخفيف السياسة النقدية مجددا".

ويذكر أن معدل التضخم الأساسي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء.