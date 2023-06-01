أبو الغيط: احتلال إسرائيل لفلسطين سيكون وبالا عليها بعد 50 عاما

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التدخلات الخارجية يجب أن تلم يدها عن لبنان، والثروات مثل غاز المتوسط، قد تكون مفيدة للمجتمع وقد تكون مدمرة للمجتمع حال عدم وجود تشريعات تحمي الثروات.

وفي الشأن الفلسطيني، أضاف خلال استضافته بلقاء خاص أجراه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن إسرائيل ظلت تخدع الفلسطينيين تناور من إطارات كامب ديفيد في 1978 حتى اليوم لعدم إقامة الدولة الفلسطينية، حيث طرح الوفد المصري فكرة مرحلة انتقالية ثم حكم ذاتي ثم دولة فلسطينية، وإسرائيل رفضت، ومازلنا نكافح كأرادة عربية وفلسطينية.

وأوضح أن الاحتلال الذي تحافظ عليه إسرائيل الآن سيكون وبالا عليها بعد نحو 50 عاما، وسوف يصيبها أذى شديد، لأن في 2075 سيكون عدد الفلسطينيين 18 مليونا، والإسرائيليين 12 مليونا، فكيف سيحكم الإسرائيليون الفلسطينيين.