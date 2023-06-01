سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، موقف النجم الفرنسي كريم بنزيما من الرحيل عن صفوف فريقه ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد بنزيما مع ناديه ريال مدريد هذا الصيف، ويحق للاعب الانتقال لأي نادٍ مجانًا.

ووفقًا لـ صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن بنزيما اتفق مع إدارة ريال مدريد في الساعات الماضية، على البقاء لمدة موسم إضافي حتى صيف 2024.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيعلن خلال الساعات القادمة، تمديد عقد لاعبه كريم بنزيما بشكل رسمي، بعد الوصول لاتفاق بين الطرفين.

وأتمت صحيفة ماركا أن بنزيما لم يغلق خيار الانتقال للدوري السعودي، ولكنه سيؤجل هذه الخطوة حتى صيف 2024.