 تقارير.. بنزيما يقرر البقاء مع ريال مدريد حتى صيف 2024 - بوابة الشروق
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تقارير.. بنزيما يقرر البقاء مع ريال مدريد حتى صيف 2024

محمد عاطف
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 10:45 م | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 10:55 م

كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، موقف النجم الفرنسي كريم بنزيما من الرحيل عن صفوف فريقه ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد بنزيما مع ناديه ريال مدريد هذا الصيف، ويحق للاعب الانتقال لأي نادٍ مجانًا.

ووفقًا لـ صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن بنزيما اتفق مع إدارة ريال مدريد في الساعات الماضية، على البقاء لمدة موسم إضافي حتى صيف 2024.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيعلن خلال الساعات القادمة، تمديد عقد لاعبه كريم بنزيما بشكل رسمي، بعد الوصول لاتفاق بين الطرفين.

وأتمت صحيفة ماركا أن بنزيما لم يغلق خيار الانتقال للدوري السعودي، ولكنه سيؤجل هذه الخطوة حتى صيف 2024.


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